Iran odrzucił propozycje mające na celu złagodzenie napięć w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Jak podaje Reuters, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz w Teheranie, oferta dotyczyła m.in. zawieszenia broni i ograniczenia działań militarnych.

Nowy najwyższy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, miał jednak jednoznacznie odrzucić te propozycje. Władze w Teheranie uznały, że nie ma warunków do rozmów w sytuacji trwających ataków i napiętej sytuacji w regionie.

Jednocześnie Iran zapowiada kontynuację działań odwetowych wobec Stanów Zjednoczonych. Władze podkreślają, że odpowiedź na wcześniejsze uderzenia będzie trwała i może przybrać różne formy, w tym kolejne operacje militarne. – Nie jest to właściwy czas na pokój, dopóki Stany Zjednoczone i Izrael nie padną na kolana, nie zaakceptują porażki i nie zapłacą odszkodowania – mówi jeden z urzędników Chameneiego, który dodaje, że stanowisko nowego przywódcy Iranu wobec zemsty na USA i Izraelu jest „bardzo twarde i poważne”.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje bardzo napięta od końca lutego, kiedy rozpoczęła się eskalacja konfliktu z udziałem USA i Izraela. Iran w ostatnich dniach zwiększył intensywność ataków rakietowych, kierując je nie tylko w stronę Izraela, ale także państw regionu Zatoki Perskiej.

Brak zgody na negocjacje może oznaczać dalsze zaostrzenie konfliktu i kolejne uderzenia w regionie. Eksperci wskazują, że odrzucenie propozycji dyplomatycznych zamyka drogę do szybkiej deeskalacji i zwiększa ryzyko długotrwałej konfrontacji.

