Jak podaje Wirtualna Polska, w ostatnich dniach doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z kandydatem PiS na premiera Przemysławem Czarnkiem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. unijnego systemu handlu emisjami CO2 (ETS) oraz rosnących kosztów życia Polaków.

Według ustaleń Wirtualnej Polski działania te są elementem szerszej strategii politycznej. Obóz prawicy – w tym środowisko prezydenckie – chce wprowadzić temat ETS do głównego nurtu debaty publicznej i zmusić rząd Donald Tusk do zajęcia stanowiska.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że współpraca między Nawrockim a Czarnkiem ma charakter stały. Politycy pozostają w kontakcie, planują kolejne spotkania i – jak relacjonują rozmówcy portalu – „mają dobrą chemię”.

Temat kosztów życia, powiązany m.in. z polityką klimatyczną UE, ma być podnoszony przez prawicę w najbliższych tygodniach. Jak słyszy Wirtualna Polska w PiS, szczególne znaczenie ma tu okres przedświąteczny, kiedy kwestie ekonomiczne są szczególnie odczuwalne przez obywateli.

Jednocześnie inicjatywy związane z hasłem „Nie dla ETS” mają być rozwijane przez kolejnych polityków ugrupowania. Celem jest pokazanie, że to właśnie prawica – w przeciwieństwie do rządu – koncentruje się na problemach codziennego życia Polaków i proponuje konkretne rozwiązania.

