Rosja ujawniła plan, w ramach którego do 2045 r. chce przesiedlić prawie 114 tys. obywateli na okupowane obwody Ukrainy: doniecki, ługański, zaporoski i chersoński. W ten sposób rosyjskie władze chcą na stałe, kulturowo związać ze sobą zdobyte terytoria.

Rosja przedstawiła „plan rozwoju”, który obejmuje sposób zagospodarowania zajętych obwodów Ukrainy (donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego). Opracowała go rosyjska państwowa korporacja rozwoju VEB.RF we współpracy z Rosyjskim Zjednoczonym Instytutem Planowania Przestrzennego. Z dokumentów wynika, że do 2045 r. Kreml chce przesiedlić na okupowane tereny prawie 114 tys. Rosjan.

To nie wszystko, bo Rosja planuje też inwestycje mieszkaniowe i publiczne. Łącznie ponad 13 mln mkw. nowych mieszkań, ponad 140 przedszkoli, kilkadziesiąt szkół oraz ok. 100 przychodni. To plan zakładający nie tylko militarne, ale również kulturowe i infrastrukturalne zawłaszczenie terytoriów ukraińskich.

Jeśli chodzi o budowę infrastruktury, to zaplanowano budowę i przebudowę ponad 3270 km dróg, prawie 430 km linii kolejowych oraz 19 stacji, a także budowę marin i pomostów oraz przebudowę czterech lotnisk.

Na okupowanych terytoriach Rosja planuje m.in. bardzo intensywny rozwój turystyki. W tym kontekście wymieniono m.in. Prymorsk i Heniczesk jako miejscowości z „dużym potencjałem” rozwoju turystyki, a także Mierzeję Arabacką, Mariupol, Kyrylivkę, Skadowsk oraz wybrzeże obwodu zaporoskiego.

