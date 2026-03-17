Donald Trump w bardzo ostrym tonie wypowiedział się na temat NATO. Prezydent USA ocenił, iż Sojusz popełnił „głupi błąd”, odmawiając pomocy Stanom Zjednoczonym w Iranie. Zapowiedział, że w Waszyngtonie to zapamiętają.

Trump nie szczędził ostrych słów. „Myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd. Od dawna mówiłem: wiecie, ciekawe, czy NATO kiedykolwiek by nam pomogło. Więc to była wielka próba, bo ich nie potrzebujemy, ale oni powinni byli tam być” – mówił.

Prezydent USA stwierdził, że w Waszyngtonie należy zapamiętać tę sytuację. „Wszyscy zgadzają się z nami, ale nie chcą pomóc. A my, jako Stany Zjednoczone, musimy to zapamiętać, bo uważam, że to dość szokujące” – powiedział Trump.

Dodał, że również dobrze USA mogłyby postąpić tak samo w stosunku do Ukrainy i stwierdzić, że tamten konflikt im nie zagraża. Zaznaczył przy tym, że bez pomocy USA Ukraina upadłaby w ciągu jednego dnia.

Trump opublikował też ostry wpis w mediach społecznościowych. „Większość „sojuszników” z NATO poinformowała Stany Zjednoczone, że nie chcą angażować się w naszą operację wojskową przeciwko Iranowi, mimo że zgadzają się, iż Iran nie może posiadać broni jądrowej” – pisze. „Nie dziwi mnie to, ponieważ NATO zawsze było ulicą jednokierunkową – my ich chronimy, a oni nic dla nas nie robią” – dodał.

„Jako prezydent Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszego kraju na świecie, mówię: nie potrzebujemy niczyjej pomocy” – padło z jego strony.

Źr. WP