W pobliżu wyspy Tajwan ponownie wzrosła aktywność lotnictwa wojskowego Chin. W ciągu jednej doby tajwańskie siły zbrojne wykryły aż 26 chińskich samolotów operujących w rejonie Cieśniny Tajwańskiej. Oznacza to zakończenie trwającego ponad dwa tygodnie okresu względnego spokoju w tej części Azji.

Z informacji przekazanych przez tajwańskie ministerstwo obrony wynika, że część maszyn przekroczyła linię mediany cieśniny lub weszła do strefy identyfikacji obrony powietrznej wyspy. W tym samym czasie w okolicznych wodach odnotowano także obecność kilku chińskich okrętów wojennych.

Nagły powrót intensywnych lotów zaskoczył obserwatorów, ponieważ wcześniej przez kilkanaście dni aktywność chińskiego lotnictwa była wyjątkowo niska. Analitycy wskazują, że przerwa mogła być związana m.in. z wydarzeniami politycznymi w Chinach lub przygotowaniami do ważnych spotkań dyplomatycznych.

Tajwańskie władze podkreślają, że mimo chwilowego spadku liczby incydentów presja militarna ze strony Pekinu nie ustaje. Regularne loty chińskich samolotów i obecność okrętów w pobliżu wyspy mają – zdaniem Tajpej – charakter działań wywierających presję polityczną i militarną.

Spór między Chinami a Tajwanem trwa od dziesięcioleci. Pekin uznaje wyspę za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły w celu jej przejęcia, podczas gdy władze w Tajpej podkreślają swoją niezależność i wzmacniają zdolności obronne kraju.

Przeczytaj również: