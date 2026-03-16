Krystyna Janda zaskoczyła widzów w programie TVP. Chodzi o jej wypowiedź na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Janda oznajmiła, że dopóki nie rządził PiS wydawało jej się, że wszyscy ludzie „są dobrzy”. Dopiero po przejęciu władzy przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zobaczyła inną perspektywę. Szczególnie, gdy zaczęła oglądać i słuchać środki masowego przekazu.

Janda przyznała, że zszokował ją hejt, który pojawiał się w przestrzeni publicznej. – Potem myślałam, że ja jestem nienormalna ale jak zaczęłam czytać te hejty… to był dla mnie szok – powiedziała.

Kończąc swój wywód Janda przyznała, że szokiem były dla niej opinie innych ludzi. – Myślałam, że wszyscy myślą tak jak ja… Że wszyscy myślą tak jak Andrzej Wajda – powiedziała aktorka, która od wielu lat krytycznie wypowiadała się na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Krystyna Janda w TVP:



„Dopóki nie rządził PiS to ja myślałam, że wszyscy ludzie są dobrzy. Potem myślałam, że ja jestem nienormalna ale jak zaczęłam czytać te hejty… to był dla mnie szok. Myślałam, że wszyscy myślą tak jak ja i Andrzej Wajda”



Przeczytaj również: