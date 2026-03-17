Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek w popularnym regionie turystycznym Cinque Terre w północnych Włoszech. Życie straciła 25-letnia turystka z Polski, która przebywała tam na wakacjach.

Według ustaleń włoskich mediów do wypadku doszło w miejscowości Riomaggiore. Kobieta poruszała się po skalistym terenie, gdy nagle straciła równowagę, poślizgnęła się i uderzyła głową o skały. Obrażenia okazały się śmiertelne.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. W akcji uczestniczyli m.in. ratownicy górscy, strażacy, karabinierzy oraz pogotowie. Pomimo szybkiej reakcji i zaangażowania wielu służb, życia młodej Polki nie udało się uratować.

Jak informują media, jako pierwsi pomocy próbowali udzielić jej świadkowie – mieszkańcy miasteczka, którzy zauważyli wypadek. Ze względu na trudny teren akcja ratunkowa była skomplikowana, a transport ciała wymagał użycia łodzi ratunkowej do pobliskiej La Spezii.

Cinque Terre to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc we Włoszech, znane z malowniczych, ale wymagających tras wzdłuż klifów. Służby regularnie przypominają, że poruszanie się po tamtejszych skałach wiąże się z dużym ryzykiem i wymaga szczególnej ostrożności.

