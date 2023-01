Serwis wyborcza.pl przywołuje wyniki badań przeprowadzonych na ludzkim mózgu w momencie śmierci. Ich wyniki są co najmniej zaskakujące.

Ludzie na całym świecie zastanawiają się, jak działa ludzki mózg w momencie, gdy nasze ciało umiera. Co wtedy dzieje się w psychice człowieka, o czym myślimy, gdy opuszczamy ziemski padół i – przynajmniej gdy jesteśmy wierzący – przenosimy się w zaświaty.

To pytanie zadawane było przez wieki, a sprawa stanowiła przedmiot wielu dyskusji, również naukowych. Serwis wyborcza.pl publikuje informację dotyczącą wyników badań przeprowadzonych na mózgach osób, które znajdowały się w fazie agonalnej.

Ich wyniki są zaskakujące, ale i pokrzepiające. Okazuje się bowiem, że ten ostateczny moment wcale nie musi być z perspektywy umierającego przerażający. Z tekstu dowiadujemy się, że osoba ta ogląda coś na zasadzie „filmu ze swojego życia”.

Jak reaguje ludzki mózg w momencie śmierci?

– Badanie rozumienia śmierci przez inne gatunki jest trudnym zadaniem. Psychologowie porównawczy podejmowali próby, ale większość jest narażona na zarzut antropomorfizowania. Myślę, że tylko my jesteśmy obciążeni nierozstrzygalnym pytaniem o to, co będzie dalej, co jest sytuacją nie do pozazdroszczenia – powiedział cytowany przez wyborcza.pl prof. Jesse Bering z nowozelandzkiego University of Otago, czołowy badacz religijności z perspektywy ewolucyjnej.

Serwis internetowy przytacza jednocześnie wyniki badań, które, po raz pierwszy w historii, przeprowadzono w University of Louisville. Stoi za nimi tamtejszy neurochirurg dr Ajmal Zemmar. Przyznaje on, że zarejestrowane przez naukowców dane wskazują u osób umierających przywołanie pamięci oraz procesy poznawcze.

– Chociaż nasi bliscy mają zamknięte oczy i są gotowi nas opuścić, ich mózgi mogą w tym czasie odtwarzać niektóre z najprzyjemniejszych chwil, jakie przeżyli w życiu – mówi dr Zemmar. Cały tekst TUTAJ.

