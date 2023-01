Od lutego ceny niektórych piw butelkowych poszybują w górę. Wszystko z powodu podwyżki kaucji na butelki zwrotne. Wiemy, które piwa podrożeją.

Grupa Żywiec, w której skład wchodzi wiele popularnych piw, poinformowała, że od lutego 2023 roku podrożeją jej produkty. Za piwo będziemy musieli zapłacić więcej ze względu na podwyżkę kaucji za butelki zwrotne. Przedstawiciele Grupy Żywiec podają, że musieli podjąć taką decyzję, ponieważ wzrosła cena butelek u dostawców.

Portal dlahandlu.pl informuje, że kaucja wzrośnie aż o 100%, bo z 50 groszy do 1 złotego. Wyższa kaucja oznacza wyższą cenę za piwo, ma jednak skłonić konsumentów do zwrotu butelek. Jak dotąd nie było to powszechne. „Piwosze” często kupowali piwo w butelkach, jednak rzadko oddawali je z powrotem do sklepu.

Czy teraz się to zmieni? Być może. Jest to istotne z perspektywy dbałości o środowisko naturalne. Opakowanie może być ponownie wykorzystane jeszcze co najmniej 20 razy.

Piwo podrożeje. Wiemy, za które zapłacicie więcej

Które butelki piwa z Grupy Żywiec podrożeją? W sieci dostępna jest lista, w związku z czym możemy się psychicznie przygotować na to, za które piwa zapłacimy więcej, niż miało to miejsce dotychczas.

Okazuje się, że – ze względu na wzrost cen kaucji – podrożeją piwa: Żywiec, Tatra, Warka, Heineken, Desperados, Zamkowe, Namysłów, EB, Leżajsk, Brackie oraz Złoty Denar.

Co ciekawe, to nie jedyna podwyżka piwa w ostatnim czasie. Niedawno głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Kompanii Piwowarskiej. – Kompania Piwowarska spodziewa się, że oprócz podwyżki wprowadzonej od 1 stycznia br. nastąpią kolejne korekty cen w górę w 2023 r., podobnie jak w przypadku innych produktów na rynku FMCG – powiedziała niedawno Iwona Jacaszek-Pruś dyrektor ds. korporacyjnych przedsiębiorstwa.