Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji, w ostrych słowach zwrócił się do Łukasza Kohuta. To europoseł, który do Parlamentu Europejskiego dostał się z list Koalicji Obywatelskiej.

Łukasz Kohut to europoseł, który aktywnie walczy o prawa mniejszości na Śląsku. Jego scysja z Berkowiczem zaczęła się od wpisu w serwisie „X”. – Ślązakom, Kaszubom i innym mniejszościom etnicznym zakazuje się w Polsce być, czuć, domagać się swoich praw. Mimo, że jesteśmy u siebie. Mamy być Polakami i basta – napisał Kohut.

– Ale jak pojawiają się tematy trudne – to tylko Ślązacy i Kaszubi byli w Wehrmachcie. Bądźcie konsekwentni – dodał eurodeputowany, który w przeszłości przynależał do Ruchu Palikota czy Nowej Lewicy.

– To jest niesamowite, że w tym kraju są tacy politycy jak Pan, na których w dodatku ktokolwiek głosuje. W dawnej Polsce to byłoby nie do pomyślenia – odpowiedział Kohutowi Konrad Berkowicz.

Konrad Berkowicz o Łukaszu Kohucie. „To jawny antypolak”

Na tym jednak nie koniec. Konrad Berkowicz zamieścił bowiem również wpis w serwisie Facebook. Dołączył do niego przytoczoną wyżej dyskusję z portalu „X” i dopisał jeszcze jeden komentarz.

– Łukasz Kohut to jedna z najgorszych postaci polskiej polityki. Jawny antypolak, który z polskością nie ma nic wspólnego – napisał bez ogródek Konrad Berkowicz, który z ramienia Konfederacji pełni funkcję Posła na Sejm RP.

