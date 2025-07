Nie milkną echa ułaskawienia Roberta Bąkiewicza przez ustępującego Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Tym razem głowa państwa odpowiedział Donaldowi Tuskowi.

Donald Tusk zareagował na decyzję Andrzeja Dudy, który ułaskawił Roberta Bąkiewicza, działacza związanego z narodowymi środowiskami. Tusk uważa, że ułaskawienie aktywisty to „skandal” – zarówno „w ludzkim, jak i moralnym wymiarze”.

– Jest też politycznym sygnałem, że cała ta ekipa, razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę. Czas, aby wszyscy to zrozumieli – napisał premier.

Andrzej Duda zdecydował się odpowiedzieć na „wrzutkę” Tuska. I zrobił to w wyjątkowo mocny sposób. – Skandalem w moralnym, ludzkim wymiarze, panie premierze, jest bezprawie, które wprowadza pan od 13 grudnia 2023 – napisał polski prezydent.

– Ludzie pokazali panu, co o tym sądzą, wybierając Karola Nawrockiego na prezydenta. O pana wyczynach napisałem obszernie w książce 'To ja’. Będzie co czytać – zakończył.

Skandalem w moralnym, ludzkim wymiarze, panie premierze @donaldtusk, jest bezprawie, które wprowadza pan od 13 grudnia 2023. Ludzie pokazali panu co o tym sądzą, wybierając @NawrockiKn na prezydenta. O pana wyczynach napisałem obszernie w książce „To ja” -… pic.twitter.com/hUA5Rz0Blr — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2025

