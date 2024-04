Jest nowy prezes spółki Orlen. Następca Daniela Obajtka wreszcie został wyłoniony.

Daniel Obajtek, były prezes Orlen związany z Prawem i Sprawiedliwością, został odwołany ze stanowiska przez radę nadzorczą 5 lutego. Wówczas, tymczasowo, obowiązki prezesa powierzono Witoldowi Literackiego.

W spółce de facto trwało jednak bezkrólewie. Ogłoszono konkurs na prezesa. Ostatecznie został nim Ireneusz Fąfara, który, jak podają media, jest wspierany przez Trzecią Drogę, czyli formację zrzeszającą Polskę 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

Fąfara w latach 2010-2018 był prezesem litewskiej spółki Orlenu, a w latach 2007-2009 prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wcześniej, przez wiele lat, pełnił funkcję członka zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Do zarządu energetycznego giganta trafić ma też m. in. były wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński i „tymczasowy” prezes Witold Literacki – pisze Jacek Gądek, dziennikarz Gazeta.pl w serwisie społecznościowym „X”.

