Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro ponownie spotkali się podczas rozmów dotyczących kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. O tym, jaki był efekt spotkania napisał na Twitterze dziennikarz Cezary Gmyz.

Dziś wieczorem odbyło się kolejne spotkanie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego oraz Zbigniewa Ziobro. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, podobnie jak ostatnio, rozmawiali w prezydenckiej willi przy ul. Baciarellego.

Serwis Onet.pl podaje, że powodem spotkania „był brak potwierdzenia ze strony ziobrystów poparcia w Sejmie poprawek do ustawy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych”. „Nieoficjalnie wiadomo, że spotkanie miało mieć znacznie ostrzejszy przebieg, niż ostatnia rozmowa w poniedziałek wieczorem” – dodaje dziennikarze portalu.

Innego zdania jest Cezary Gmyz. Korespondent Telewizji Polskiej w Niemczech zamieścił bowiem na Twitterze wpis, z którego wynika coś zupełnie odmiennego.

Serwis Onet.pl podaje, że spotkanie, w którym uczestniczyli Kaczyński i Ziobro miało ostry przebieg. Tymczasem zgoła odmienne stanowisko przedstawia dziennikarz Cezary Gmyz. Ten twierdzi bowiem, że liderzy PiS-u oraz Solidarnej Polski… po prostu się dogadali.

„Dogadali się” – napisał dość enigmatycznie Gmyz, jednak każdy, kto obserwuje ostatnie wydarzenia doskonale wie, do czego odnosił się wpis dziennikarza.

Czy to oznacza, że spór w Zjednoczonej Prawicy został zażegnany na dobre? Na takie stwierdzenia wydaje się być jeszcze za wcześnie. Wiele wskazuje jednak na to, że pierwszy poważny sztorm udało się przetrwać. Czy bez ofiar? To się jeszcze okaże.