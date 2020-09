Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” mówił m.in. o rekonstrukcji rządu. Pojawił się także temat negocjacji partii rządzącej z PSL. W ostatnim czasie pojawiło się sporo spekulacji na temat możliwości dołączenia Koalicji Polskiej (PSL i Kukiz’15) do obozu rządzącego.

Kaczyński tłumaczył, że planowana rekonstrukcja rządu w założeniu posłuży usprawnieniu działań rządu. „Dotychczas pojawiały się sprawy, którymi zajmowano się jednocześnie w trzech ministerstwach. Każdy, kto trochę się zna na zarządzaniu, wie, że to musi powodować konflikty, nieporozumienia, wydłużać czas podejmowania decyzji. A często bywa i tak, że kiedy decyzja zapadnie, obciążona jest elementami niemerytorycznymi” – wyjaśniał.

W rozmowie z tygodnikiem pojawił się też temat powrotu Jarosława Gowina do rządu. „Z jednej strony byłoby to pożyteczne, bo zamknęłoby pewien niedobry etap. Ale z drugiej dla ludzi mniej wyrobionych politycznie byłoby to trudne do przyjęcia.” – ocenił Kaczyński. „W naszym klubie reakcje na to byłyby złe. (…) W oczach wielu w maju przekroczył granicę, której nikt nie powinien przekraczać” – podkreślił.

Kaczyński o rozmowach z Kosiniak-Kamyszem

Prezes PiS odniósł się także do trwających spekulacji o poszerzeniu obozu rządzącego o Koalicję Polską. Kaczyński potwierdził, że prowadził rozmowy z Władysławem Kosiniak-Kamyszem.

„Rozmawialiśmy z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i rzeczywiście jest trochę inny niż niektórzy politycy PSL, z którymi zdarzało nam się rozmawiać w okresie ostatnich 30 lat.” – ocenił Kaczyński. „Ale generalnie rzecz biorąc, to człowiek, który wydaje się stać jednoznacznie po drugiej stronie (…) Wiemy, że są tam tacy, którzy chcieliby inaczej, ale są obecnie za słabi, by coś zmienić” – powiedział.

Sachajko o koalicji z PiS

Przypomnijmy, kilka dni temu Jarosław Sachajko z Koalicji Polskiej na antenie radia RMF FM otwarcie oświadczył, że w jego ocenie ugrupowanie powinno dołączyć do koalicji rządzącej. Jeszcze na początku sierpnia pojawiły się medialne doniesienia, że poseł mógłby objąć funkcję szefa jednego z ministerstw.

Jego słowa poparł Paweł Kukiz. „Jarosław Sachajko mówił dokładnie to, co mówię od wielu lat. Przekazał, że przyszliśmy po realizację postulatów: żeby je zrealizować trzeba mieć władzę albo mieć wpływ na władzę, czyli być w koalicji z władzą. Chcemy przeprowadzić reformy takie jak ustawa antykorupcyjna, ustawa antysitwowa, ustawa kompetencyjna, wprowadzić sędziów pokoju oraz zrealizować postulaty ustrojowe” – wymieniał. Jednak liderzy PSL sprzeciwiają się współpracy z PiS.

