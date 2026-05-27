Jarosław Kaczyński publicznie skomentował ostatnią decyzję Karola Nawrockiego o nominacji Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego. Prezes PiS i kierownictwo jego partii nie ukrywali, że mocno sprzeciwiali się tej kandydaturze.

Kaczyński rozmawiał w środę z dziennikarzami w Sejmie. Odniósł się do nominacji Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa SN przez prezydenta Karola Nawrockiego. Decyzja wywołała potężne kontrowersje. Nie tylko prezes PiS sprzeciwiał się tej kandydaturze, ale również prof. Sławomir Cenckiewicz, do niedawna szef BBN.

Kaczyński nadal nie ukrywa odmiennego zdania. „Prezydent jest tutaj decydentem, nie mam do niego pretensji, że wybrał tak, jak on uważa, natomiast uważałem inaczej i w dalszym ciągu uważam inaczej” – powiedział prezes PiS.

Kaczyński zapewnił, że nie doszło do sporu na linii PiS-KPRP. „Natomiast prezydent jest taki, powiedzmy sobie, mocno zdystansowany, tak bym to określił” – powiedział. Dopytywany, przyznał jednak, że „dawno temu” ostatni raz rozmawiał osobiście z prezydentem.

Decyzji Nawrockiego głośno sprzeciwiał się także Sławomir Cenckiewicz, który jeszcze do niedawna kierował BBN-em przy prezydencie. „Karolu, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób Cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu” – napisał na platformie X.

Przeczytaj również:

Źr. Interia