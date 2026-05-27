Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zdecydował o odesłaniu do Kancelarii Prezydenta dokumentów dotyczących aneksu do raportu z likwidacji WSI. Jak podkreślił, nie będzie wydawał opinii w tej sprawie i uznaje temat za definitywnie zamknięty na obecnym etapie.

Aneks został przesłany pod koniec kwietnia przez prezydenta Karola Nawrockiego do marszałków Sejmu i Senatu w ramach procedury zmierzającej do jego ewentualnego odtajnienia i publikacji. Dokument miał trafić do konsultacji instytucji parlamentarnych, jednak już wcześniej pojawiały się wątpliwości co do dalszego trybu postępowania.

Czarzasty powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku, wskazując, że publikacja materiałów tego typu bez pełnych gwarancji procesowych i dostępu zainteresowanych osób do akt może naruszać konstytucję. W jego ocenie obecne warunki prawne nie pozwalają na opiniowanie dokumentu w zaproponowanej formie. Marszałek Sejmu argumentował również, że ujawnienie treści lub nawet danych po anonimizacji mogłoby wiązać się z ryzykiem dla bezpieczeństwa państwa oraz relacji sojuszniczych. W tym kontekście odnosił się do aktualnej sytuacji międzynarodowej i wojny w Ukrainie, podkreślając wagę zaufania między partnerami.

– To jest po prostu niepoważne w stosunku do naszych sojuszników, to kasuje zaufanie sojuszników – powiedział Czarzasty. – Moim zdaniem prezydent w tej sprawie robi olbrzymi błąd – stwierdził.

Jednocześnie ocenił samą inicjatywę jako politycznie nieuzasadnioną. Według niego przekazanie aneksu do parlamentu w tej formie nie służy interesowi państwa. W ostrych słowach odniósł się także do współpracowników prezydenta, zarzucając im brak właściwej interpretacji przepisów konstytucyjnych.

