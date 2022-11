Uważam, że to, co zrobił Kaczyński i ten rechot, sprzyja temu, aby podjąć decyzję w tym społeczeństwie – powiedziała pisarka Agnieszka Szpila na antenie TVN. Następnie zwróciła się do Polek z apelem. – Zawiesić rozmnażanie – zaproponowała.

– Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale jak do 25. roku daje w szyję… Trochę żartuję, ale proszę państwa, to nie jest to dobry, że tak powiem, prognostyk w tych sprawach – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Słowa Jarosława Kaczyńskiego o przyczynach problemów demograficznych w Polsce odbiły się szerokim echem w mediach. Dyskutowano o tym w programie „Dzień Dobry TVN”, gdzie gościły pisarka Agnieszka Szpila i dziennikarka Beata Sadowska.

– Język, który usłyszałam. Ten chichot z sali, który usłyszałam i niestety to mijanie się z faktami, bo badania i statystyki pokazują zupełnie coś innego – mówiła Sadowska.

Pisarka proponuje: Zawiesić rozmnażanie

– W Polsce wciąż to mężczyźni – również młodzi mężczyźni – piją znacznie więcej niż kobiety, a kobiety pytane o to, dlaczego nie zachodzą w ciążę, na pierwszym i drugim miejscu wymieniają sytuację finansową i mieszkaniową. Potem mówią, że jest strach o to, czy będą w stanie poradzić sobie z dzieckiem bez pomocy państwa. To nie jest alkoholizm – oświadczyła dziennikarka.

Jeszcze ostrzej zareagowała Agnieszka Szpila. Pisarka zwróciła się z apelem do Polek. – Uważam, że to, co zrobił Kaczyński i ten rechot, sprzyja temu, aby podjąć decyzję w tym społeczeństwie – i teraz świadomie kieruję apel do Polek i mieszkanek Polski – aby rzeczywiście zawiesić rozmnażanie się – powiedziała.

– To jest moment, w którym nie wygramy tej walki, nie obalimy tej władzy, jeśli rzeczywiście same nie będziemy używać naszych ciał jako narzędzia politycznego – dodała.

Pisarka przekonuje, że kobiety mogą spróbować obalić rząd. – Uważam, że to genialny moment, w tym społeczeństwie, kiedy my, kobiety faktycznie możemy powiedzieć: Ok, wy traktujecie nas jako narzędzia. Dobrze, to my z naszych ciał uczynimy teraz narzędzie polityczne i przez to spróbujemy was obalić. Nawet nie spróbujemy, po prostu obalimy – zapewniła w programie.