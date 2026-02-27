W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje dotyczące narodowości 17-latka, który zamordował babcię i ojczyma w miejscowości Kadłub. Policja wydała w tej sprawie oświadczenie.

17-letni Łukasz G. dopuścił się strasznej zbrodni. W nocy zamordował swoją babcię oraz ojczyma. Wszystko nagrał, a następnie opublikował w sieci. Zarejestrował także oświadczenie, w którym w szokujący sposób tłumaczył morderstwo. Twierdził, że był szykanowany w pracy, a zbrodnia to jego „final statement”.

W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się informacje dotyczące narodowości młodego mężczyzny. Niektórzy sugerują, że nie jest Polakiem, co stanowczo dementuje policja, która wydała w tej sprawie oświadczenie.

– Dementując pojawiające się w przestrzeni medialnej spekulacje informujemy, że zatrzymany do sprawy z miejscowości Kadłub nastolatek jest obywatelem i narodowości polskiej – napisano w komunikacie w serwisie „X”.

Nastolatek został ujęty na terenie powiatu krapkowickiego. Policjanci odnaleźli go w zaroślach, gdzie się ukrywał. W momencie zatrzymania nie miał przy sobie żadnej broni i nie podejmował próby ucieczki ani nie stawiał oporu. Funkcjonariusze relacjonowali, że zachowywał spokój i nie składał żadnych wyjaśnień na miejscu. Bezpośrednio po zatrzymaniu przewieziono go do komendy w Strzelcach Opolskich. Jego przesłuchanie w charakterze podejrzanego zaplanowano na następny dzień.

