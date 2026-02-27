Opolska policja zamieściła w sieci materiał ilustrujący zatrzymanie 17-latka Łukasza G. Mężczyzna z zimną krwią zamordował swoją babcię i ojczyma. Wszystko udokumentował na wideo.

– Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zatrzymali 17-latka, który może mieć związek ze zbrodnią, do jakiej doszło w Kadłubie, w powiecie strzeleckim. W wyniku zdarzenia zginęła 87-letnia kobieta oraz 38-letni mężczyzna. Jako pierwsi informacje o popełnionej zbrodni otrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy szybko ustalili, gdzie dokładnie doszło do przestępstwa – napisano we wstępie zamieszczone w sieci komunikatu.

Opolscy funkcjonariusze wykonali szereg czynności, mających na celu ustalenie miejsca, w którym ukrywał się młody mężczyzna. W szeroko zakrojonych działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci ze Strzelec Opolskich, Krapkowic i KWP Opole oraz funkcjonariusze z SPPP OPOLE z psami tropiącymi. Na miejscu zbrodni pracowali również policyjni technicy oraz biegli z Laboratorium Kryminalistycznego.

Do zatrzymania nastolatka doszło 26 lutego kilka minut po godz. 13:00 na terenie powiatu krapkowickiego. Mężczyzna ukrywał się w zaroślach. W chwili zatrzymania nie był uzbrojony, nie stawiał oporu. Był spokojny i niczego nie wyjaśniał. 17-latek został doprowadzony do strzeleckiej komendy. Na jutro planowane jest przesłuchanie mężczyzny w charakterze podejrzanego.

– Opolscy funkcjonariusze w dalszym ciągu wykonują czynności w sprawie. Wszystko po to, by ustalić dokładny przebieg i okoliczności zbrodni – czytamy.

