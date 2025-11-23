Wstrząsający finał policyjnej interwencji na S3 na wysokości węzła Skwierzyna Zachód w Lubuskiem. Mundurowi podejrzewali, że kierowca ciężarówki mógł być pod wpływem alkoholu. W trakcie policyjnej interwencji, mężczyzna ukrył się przed ciężarówką. Niestety nie przeżył.

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę wieczorem na drodze ekspresowej S3 na wysokości Skwierzyny. Policjanci podjęli przeprowadzenia próbę kontroli drogowej ciężarówki. Kierowca budził podejrzenia, bo jechał zygzakiem całą szerokości drogi. Wszystko wskazywało na to, że jest pod wpływem alkoholu.

Szczegóły interwencji opisuje portal gorzowianin.com. Gdy policjanci namierzyli ciężarówkę, podjęli próbę jej zatrzymania. Dawali sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierowca jednak nie reagował. Na węźle Skwierzyna Południe do działań dołączył kolejny patrol, który wyprzedził ciężarówkę.

„Policjanci, działając wspólnie, podjęli próbę bezpiecznego wyhamowania ściganego pojazdu, co okazało się skuteczne i doprowadziło do zatrzymania. Kierujący nie wykonywał poleceń i funkcjonariusze byli zmuszeni siłowo wyciągnąć go z kabiny pojazdu. Podczas interwencji ciężarówka potrąciła funkcjonariusza oraz jej kierowcę. W wyniku potrącenia mężczyzna kierujący ciężarówką zmarł na miejscu, a policjant doznał obrażeń nogi” – mówi portalowi Mateusz Sławek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

Nieoficjalne ustalenia, do jakich dotarł portal wskazują, że kierowca ukrył się przed policjantami pod naczepą ciężarówki. Pojazd najwyraźniej nie został prawidłowo zabezpieczony, bo niespodziewanie ruszył i przejechał po mężczyźnie. Ciężarówka potrąciła też policjanta, który na szczęście przeżył, ale doznał obrażeń.

Przeczytaj również:

Źr. gorzowianin.com; RMF FM