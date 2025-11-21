Zaskakująca deklaracja z Mińska. Białoruś zadeklarowała wolę współpracy z Polską w celu schwytania dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o przeprowadzenie dywersji na kolei w naszym kraju.

Rzecznik prasowy białoruskiego MSZ Ruslan Varankow zapewnił, że Białoruś pomoże Polsce schwytać dywersantów. „Właściwe władze Republiki Białorusi i Rzeczypospolitej Polskiej podejmują wspólne działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o popełnienie przestępstw o charakterze terrorystycznym na terytorium Polski” – powiedział.

Varankow potwierdził również wcześniejsze doniesienia polskich władz o tym, że Ukraińcy przekroczyli granicę polsko-białoruską. Przedstawiciele polskich służb ustalili wcześniej, że bezpośrednio po przeprowadzeniu aktu dywersji, sprawcy uciekli właśnie na Białoruś.

Varankow przekazał, że „wspólnie ze stroną polską” trwają prace nad ustaleniem kontaktów Ukraińców. Prowadzone są również „inne działania operacyjne”. Zapewnił również, że gdy uda się ustalić miejsce pobytu uciekinierów, to „zostaną zatrzymani”.

„Następnie, zgodnie z ustaloną procedurą i biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, rozpatrzona zostanie kwestia ich przekazania stronie polskiej” – powiedział. „W duchu partnerstwa i dobrych stosunków sąsiedzkich” – dodał.

Przeczytaj również:

Źr. Interia