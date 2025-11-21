Prezydent USA Donald Trump wychodzi z propozycją zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dziennik „Financial Times” ustalił, że prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu zostało sześć dni na podjęcie decyzji. Chodzi o plan pokojowy.

Przypomnijmy, że w piątek, 21 listopada, portal Axios ujawnił szczegóły planu pokojowego opracowanego przez przedstawicieli administracji Donalda Trumpa. To 28-punktowy zestaw propozycji dla Ukrainy i Rosji.

Trump postawił ultimatum Zełenskiemu. Chodzi o plan pokojowy

Z treści punktów wynika, że jest on zdecydowanie korzystniejszy dla Rosji. Ukraina musiałaby się m.in. zrzec terytoriów: Krymu, Ługańska i Doniecka. Obecne linie frontu w Chersoniu i Zaporożu stałyby się trwałą granicą, zaś część obwodu donieckiego stałaby się strefą buforową.

Na tym jednak nie koniec. Ukraińcy – w zamian za gwarancje bezpieczeństwa – musieliby ograniczyć liczebność armii do 600 tys. żołnierzy i nałożyć na siebie zakaz wstępowania do NATO.

Z drugiej strony, propozycja zawiera szereg korzyści dla Rosji. Moskwa przestałaby być obejmowana pakietem sankcji i włączona do szeregu projektów na rzecz rozwoju gospodarki.

Teraz wszystko zależy od władz Ukrainy i Rosji. Wiadomo, że USA zależy na szybkim podjęciu decyzji przez obie strony. Dziennik „Financial Times” donosi, że Wołodymyr Zełenski dostał czas do 27 listopada, tj. do Święta Dziękczynienia.

This is Europe's "Great Wall of China" – the heavily fortified networks of Ukrainian defenses that took years to build.



And THIS is what the Trump "peace plan" gives to Russia. Opening up the entirety of Ukraine AND EUROPE to the barbaric hordes. pic.twitter.com/t4hIizR6ri — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 21, 2025

28 punktów planu pokojowego dla Ukrainy. Jedna z dostępnych wersji (wersje różnią się sformułowaniami)



1. Suwerenność Ukrainy zostanie potwierdzona.



2. Między Rosją, Ukrainą i Europą zostanie zawarte kompleksowe i kompleksowe porozumienie o nieagresji. Wszelkie niejasności… — Wojciech Szewko (@wszewko) November 21, 2025

