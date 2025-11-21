Prezydent USA Donald Trump wychodzi z propozycją zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dziennik „Financial Times” ustalił, że prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu zostało sześć dni na podjęcie decyzji. Chodzi o plan pokojowy.
Przypomnijmy, że w piątek, 21 listopada, portal Axios ujawnił szczegóły planu pokojowego opracowanego przez przedstawicieli administracji Donalda Trumpa. To 28-punktowy zestaw propozycji dla Ukrainy i Rosji.
Trump postawił ultimatum Zełenskiemu. Chodzi o plan pokojowy
Z treści punktów wynika, że jest on zdecydowanie korzystniejszy dla Rosji. Ukraina musiałaby się m.in. zrzec terytoriów: Krymu, Ługańska i Doniecka. Obecne linie frontu w Chersoniu i Zaporożu stałyby się trwałą granicą, zaś część obwodu donieckiego stałaby się strefą buforową.
Na tym jednak nie koniec. Ukraińcy – w zamian za gwarancje bezpieczeństwa – musieliby ograniczyć liczebność armii do 600 tys. żołnierzy i nałożyć na siebie zakaz wstępowania do NATO.
Z drugiej strony, propozycja zawiera szereg korzyści dla Rosji. Moskwa przestałaby być obejmowana pakietem sankcji i włączona do szeregu projektów na rzecz rozwoju gospodarki.
Teraz wszystko zależy od władz Ukrainy i Rosji. Wiadomo, że USA zależy na szybkim podjęciu decyzji przez obie strony. Dziennik „Financial Times” donosi, że Wołodymyr Zełenski dostał czas do 27 listopada, tj. do Święta Dziękczynienia.