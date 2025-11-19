Są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez ośrodek opinii Pollster dla „Super Expressu”. Z dobrego rezultatu może cieszyć się Koalicja Obywatelska.

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” w dniach 15-17 listopada. Okazuje się, że cieszyć się z niego może Donald Tusk i jego ekipa. Koalicja Obywatelska uzyskała bowiem wynik na poziomie 33,55 proc.

Druga lokata przypadła Prawu i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła w sondażu 28,86 proc. „Super Express” podaje, że jest to najgorszy wynik tego ugrupowania od dziesięciu lat w badaniach sondażowych.

Trzeci wynik uzyskała Konfederacja, którą – według badania – popiera 11,45 proc. ankietowanych. W Sejmie znalazłyby się także inne partie, jak: Nowa Lewica – 6,91 proc. głosów, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 5,92 proc. Pod progiem – Polska 2050 (4,55 proc.), PSL (2,48 proc.).

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”, przeprowadzone zostało w dniach 15-17 listopada. Ankieterzy dotarli za pośrednictwem sieci (metoda CAWI) do 1003 dorosłych Polaków.

