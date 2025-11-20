Wstrząsające sceny podczas interwencji policji w jednym z mieszkań w Sanoku na Podkarpaciu. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu, gdzie wezwano ich do mężczyzny, który zabarykadował się z matką w mieszkaniu. Niestety kobieta padła ofiarą zabójstwa. Następnie agresor rzucił się na mundurowych. Padły strzały.

Policjanci w czwartek około godz. 10.00 otrzymali wezwanie do jednego z mieszkań w Sanoku. Poinformowano ich, że w bloku przy ulicy Sadowej w Sanoku agresywny mężczyzna zabarykadował się ze swoją matką.

„Ze zgłoszenia wynikało też, że uruchamiała się czujka gazu. Istniało więc podejrzenie, że mężczyzna mógł odkręcić kurki z gazem, co stanowiło zagrożenie również dla mieszkańców całego bloku. Dlatego na miejsce przyjechały służby i podjęto decyzję o siłowym wejściu do tego mieszkania” – powiedział komisarz Piotr Wojtunik, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, cytowany przez RMF FM.

Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania, natrafili tam na zwłoki kobiety. W tym samym momencie agresywny mężczyzna wybiegł z lokalu uzbrojony w ostry przedmiot przypominający maczetę lub miecz.

„Tym narzędziem zaatakował najpierw strażaka, a następnie policjantów. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, m.in. gazu. Ponieważ nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu, podjęli decyzję o użyciu broni służbowej” – powiedział Wojtunik. Pomimo reanimacji, mężczyzna zmarł na skutek postrzału. Trzech policjantów i jeden strażak odnieśli obrażenia.

Miejski Reporter opublikował w sieci wstrząsające nagranie z momentu ataku napastnika na funkcjonariuszy.

