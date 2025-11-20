Polski ambasador w Moskwie, Krzysztof Krajewski, padł ofiarą agresywnego ataku podczas pobytu w Petersburgu. Incydent, który miał miejsce w minioną niedzielę, wywołał ostry protest ze strony polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ). Rzecznik resortu określił zdarzenie jako „zorganizowaną akcję”, co podkreśla rosnące napięcia między Polską a Rosją.

Do zdarzenia doszło 16 listopada na jednej z głównych ulic Petersburga, w trakcie trwającego tam protestu. Według informacji przekazanych przez rzecznika MSZ, Macieja Wewióra, grupa agresywnych osób z transparentami próbowała zaatakować polskiego dyplomatę. Początkowo ograniczało się to do wyzwisk i gróźb słownych, jednak szybko eskalowało do prób fizycznej konfrontacji. Ochrona ambasadora musiała interweniować, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi.

Jak podkreślił Wewiór w rozmowie z Polsat News: – Niestety sytuacja miała miejsce na głównej ulicy w Petersburgu. Trwał tam protest, więc to była zorganizowana akcja. I od aktów słownych – tak to nazwijmy – niestety było bardzo mocne dążenie też do agresji czysto fizycznej, tak że musiała interweniować ochrona pana ambasadora. O incydencie jako pierwsza doniosła „Gazeta Wyborcza”. Na szczęście, jak zaznaczył rzecznik, nie doszło do fizycznego starcia z samym ambasadorem, ale sytuacja była na tyle poważna, że wymagała natychmiastowej reakcji służb ochronnych.

Źródło: Polsat News