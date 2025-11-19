Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki podejmuje nową inicjatywę w dziedzinie ochrony zdrowia. Jak poinformował jego rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz, już 5 grudnia w Pałacu Prezydenckim dojdzie do ważnego spotkania ekspertów i decydentów.

Inicjatywa prezydenta Nawrockiego wynika bezpośrednio z jego kampanijnych zobowiązań. Podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku, Karol Nawrocki wielokrotnie podkreślał potrzebę reform w służbie zdrowia, w tym skrócenie kolejek do specjalistów i poprawę dostępności świadczeń medycznych. Szczyt medyczny, współorganizowany z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim, ma stać się platformą do konstruktywnej debaty między przedstawicielami rządu, ekspertami medycznymi oraz organizacjami pacjenckimi.

– To krok w kierunku realnych zmian w ochronie zdrowia – przekazał w oficjalnym komunikacie rzecznik prezydenta. Uczestnicy szczytu będą dyskutować m.in. o finansowaniu systemu, innowacyjnych rozwiązaniach oraz wyzwaniach związanych z pandemią i starzejącym się społeczeństwem.

Decyzja o zwołaniu szczytu medycznego pojawia się w momencie, gdy Polacy coraz głośniej domagają się konkretnych działań w obszarze zdrowia publicznego. Według sondaży, problemy takie jak długie kolejki do lekarzy i niedobór personelu medycznego są wśród największych bolączek społeczeństwa.

