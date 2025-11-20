Reprezentacja Polski w piłce nożnej poznała swojego rywala w barażach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Biało-czerwoni w półfinale zmierzą się z Albanią, a mecz odbędzie się na polskim boisku.

Podczas ceremonii losowania w Zurychu, która miała miejsce w czwartek, Polska trafiła na Albanię w półfinałowej parze baraży. Spotkanie zaplanowano na 26 marca 2026 roku i zostanie rozegrane na terenie gospodarzy, prawdopodobnie na PGE Narodowym w Warszawie. W przypadku zwycięstwa, podopieczni Jana Urbana awansują do finału, gdzie czekać będzie zwycięzca pojedynku Ukraina – Szwecja. Ten decydujący mecz odbędzie się na wyjeździe.

Losowanie daje Polsce pozycję faworyta w pierwszym starciu, co podkreśla trener reprezentacji. Jak stwierdził Jan Urban w rozmowie z TVP Sport – Nie mamy powodów do narzekań na wyniki losowania. Jesteśmy faworytami w domowym spotkaniu i musimy to wykorzystać. Szanse na pomyślny przebieg baraży są spore. Komentując potencjalny finał, dodał – Dwa mecze u siebie to byłoby chyba zbyt dużo szczęścia. W finale baraży, jeśli marzymy o mundialu, musimy dać radę niezależnie od warunków.

Historia spotkań z Albanią

Polska i Albania mierzyły się niedawno w eliminacjach do Euro 2024. We wrześniu 2023 roku Albańczycy wygrali u siebie 2:0, ale wcześniej, w marcu tego samego roku, na Stadionie Narodowym w Warszawie, biało-czerwoni triumfowali 1:0 po golu Karola Świderskiego. Te doświadczenia mogą być kluczowe w przygotowaniach do marcowego starcia.

