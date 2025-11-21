Kolejny incydent na torach. Tym razem na remontowanym odcinku torów kolejowych pod Ostrowem Wielkopolskim ktoś podłożył tzw. ślepe naboje karabinowe – informuje radio RMF FM. Policja przekazała, iż wstępnie uznano to za prowokację obliczoną na sprawdzenie reakcji służb.

Policja z Wielkopolski poinformowała, że w piątek doszło do kolejnego incydentu na torach. Na szczęście tym razem nie pojawiło się zagrożenie. Na remontowanym odcinku torów kolejowych pod Ostrowem Wielkopolskim podłożono tzw. ślepe naboje karabinowe.

„To naszym zdaniem prowokacja i sprawdzanie służb. Znajdziemy tego kogoś i pociągniemy do odpowiedzialności karnej” – poinformowała policja w mediach społecznościowych.

Pod Ostrowem Wlkp. na remontowanych torach ktoś podłożył naboje karabinowe tzw. ślepe. To naszym zdaniem prowokacja i sprawdzanie służb. Znajdziemy tego kogoś i pociągniemy do odpowiedzialności karnej. pic.twitter.com/vHtDlmjlEY — WielkopolskaPolicja (@PolicjaWlkp) November 21, 2025

Mundurowi podziękowali pracownikom technicznym PKP i pracownikom wykonującym prace remontowe za czujność i za przekazanie informacji.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; Policja; Interia