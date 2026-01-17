W nocy z 16 na 17 stycznia 2026 roku doszło do niepokojącego zdarzenia na granicy polsko-białoruskiej. Kilkadziesiąt niezidentyfikowanych obiektów wleciało na terytorium Polski, co wywołało natychmiastową reakcję służb bezpieczeństwa. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) wydało oficjalny komunikat, w którym nie wyklucza możliwości prowokacji ze strony Białorusi, ukrywanej pod przykrywką działalności przemytniczej. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji, a obywatele zostali wezwani do zachowania ostrożności.

Według informacji przekazanych przez policję, w centrum Białegostoku odkryto balon przemytniczy zawierający około 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Podobne znalezisko miało miejsce w miejscowości Wierzchłowce w powiecie sokólskim, gdzie zabezpieczono 150 kartonów nielegalnych wyrobów tytoniowych. Te zdarzenia wskazują na zorganizowaną akcję przemytu, jednak skala incydentu – obejmująca kilkadziesiąt obiektów – budzi poważne wątpliwości co do ich prawdziwego celu.

BBN podkreśla, że służby wojskowe i cywilne monitorowały sytuację przez całą noc, zbierając dane z różnych źródeł. To nie pierwszy taki przypadek – w grudniu 2025 roku, dokładnie w nocy z 24 na 25 grudnia, zarejestrowano wlot 59 podobnych obiektów z terytorium Białorusi. Eksperci sugerują, że takie działania mogą być elementem szerszej strategii destabilizacji regionu, wykorzystującej przemyt jako kamuflaż.

Reakcja władz na nocny incydent

W komunikacie BBN czytamy: „Nie wykluczamy, że mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego”. Instytucja apeluje do wszystkich obywateli o śledzenie oficjalnych komunikatów Policji i Straży Granicznej. W przypadku natknięcia się na podejrzane przedmioty, pakunki lub szczątki, zalecane jest natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb bez zbliżania się do nich, co minimalizuje ryzyko.

Prezydent RP @NawrockiKn jest na bieżąco informowany przez Szefa BBN ministra Sławomira @Cenckiewicz o przebiegu i skutkach nocnego wlotu kilkudziesięciu obiektów z terytorium Białorusi.



Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przez całą dzisiejszą noc monitorowało to zdarzenie,… — Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | BBN (@BBN_PL) January 17, 2026

Prezydent Karol Nawrocki, jako głowa państwa, otrzymuje regularne aktualizacje od szefa BBN, co zapewnia koordynację działań na najwyższym poziomie. Ta sytuacja podkreśla napięcia na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od lat obserwuje się wzmożoną aktywność związaną z migracją i przemytem.

