W nocy z 16 na 17 stycznia 2026 roku doszło do niepokojącego zdarzenia na granicy polsko-białoruskiej. Kilkadziesiąt niezidentyfikowanych obiektów wleciało na terytorium Polski, co wywołało natychmiastową reakcję służb bezpieczeństwa. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) wydało oficjalny komunikat, w którym nie wyklucza możliwości prowokacji ze strony Białorusi, ukrywanej pod przykrywką działalności przemytniczej. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji, a obywatele zostali wezwani do zachowania ostrożności.
Według informacji przekazanych przez policję, w centrum Białegostoku odkryto balon przemytniczy zawierający około 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Podobne znalezisko miało miejsce w miejscowości Wierzchłowce w powiecie sokólskim, gdzie zabezpieczono 150 kartonów nielegalnych wyrobów tytoniowych. Te zdarzenia wskazują na zorganizowaną akcję przemytu, jednak skala incydentu – obejmująca kilkadziesiąt obiektów – budzi poważne wątpliwości co do ich prawdziwego celu.
BBN podkreśla, że służby wojskowe i cywilne monitorowały sytuację przez całą noc, zbierając dane z różnych źródeł. To nie pierwszy taki przypadek – w grudniu 2025 roku, dokładnie w nocy z 24 na 25 grudnia, zarejestrowano wlot 59 podobnych obiektów z terytorium Białorusi. Eksperci sugerują, że takie działania mogą być elementem szerszej strategii destabilizacji regionu, wykorzystującej przemyt jako kamuflaż.
Reakcja władz na nocny incydent
W komunikacie BBN czytamy: „Nie wykluczamy, że mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego”. Instytucja apeluje do wszystkich obywateli o śledzenie oficjalnych komunikatów Policji i Straży Granicznej. W przypadku natknięcia się na podejrzane przedmioty, pakunki lub szczątki, zalecane jest natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb bez zbliżania się do nich, co minimalizuje ryzyko.
Prezydent Karol Nawrocki, jako głowa państwa, otrzymuje regularne aktualizacje od szefa BBN, co zapewnia koordynację działań na najwyższym poziomie. Ta sytuacja podkreśla napięcia na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od lat obserwuje się wzmożoną aktywność związaną z migracją i przemytem.
