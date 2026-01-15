W Lublinie doszło do głośnej operacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), w wyniku której zatrzymano siedem osób, w tym wiceprezydenta miasta. Śledztwo dotyczy możliwych nadużyć w organizacji strefy kibica podczas Euro 2024.

Do zatrzymań doszło w kilku miastach Polski, w tym w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie oraz Warszawie. Wśród aresztowanych znalazła się Beata S.-K., pełniąca funkcję wiceprezydenta Lublina, a także trzech innych pracowników urzędu miasta – w tym dyrektor i naczelnik departamentu. Do grupy dołączyli również trzej przedsiębiorcy związani z sektorem organizacji imprez masowych.

Głównym przedmiotem dochodzenia jest przetarg na utworzenie i prowadzenie „Fan Zone Euro 2024” – specjalnej strefy dla kibiców piłkarskich, która działała od 22 kwietnia do 12 lipca 2024 roku. Podejrzani mieli rzekomo manipulować procedurami przetargowymi, ustawiając warunki pod konkretnych wykonawców i symulując uczciwą konkurencję. W tle pojawiają się oskarżenia o przyjmowanie i oferowanie korzyści majątkowych, w tym ekskluzywnych biletów VIP, które miała przyjąć wiceprezydent.

Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli w trakcie akcji liczne dokumenty oraz nośniki elektroniczne, które posłużą jako dowody w sprawie. Operacja była skoordynowana i objęła przeszukania w różnych lokalizacjach, co wskazuje na szeroki zakres śledztwa.

Przebieg dochodzenia

Śledztwo prowadzi delegatura CBA w Lublinie pod nadzorem lubelskiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Nakazy zatrzymań wydała właśnie ta instytucja, a sprawa jest klasyfikowana jako rozwojowa – prokuratorzy zapowiadają kolejne czynności procesowe.

Zarzuty obejmują przekroczenie uprawnień przez urzędników publicznych oraz zmowę w przetargach, co mogło naruszyć zasady uczciwej konkurencji i spowodować straty dla budżetu miasta. Takie działania podważają zaufanie do procedur administracyjnych i mogą mieć daleko idące konsekwencje dla lokalnej polityki.

Środki zapobiegawcze i reakcje zainteresowanych

Po przesłuchaniach prokuratura zastosowała wobec sześciu podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci kaucji oraz dozoru policyjnego. Dodatkowo wprowadzono zakazy kontaktów między nimi, a dwóch urzędników – w tym wiceprezydenta – zawieszono w pełnieniu obowiązków służbowych. Jeden z przedsiębiorców otrzymał zakaz opuszczania kraju.

Rzeczniczka Urzędu Miasta Lublin, Justyna Góźdź, podkreśliła w oświadczeniu, że instytucja w pełni współpracuje z organami ścigania i nie odnotowano żadnych zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu ratusza. Władze miasta deklarują wsparcie dla dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności, jednocześnie wyrażając zaufanie do prezydenta Lublina.

Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej potwierdziła, że śledztwo koncentruje się na aspektach korupcyjnych, w tym na korzyściach materialnych w formie biletów VIP przyjętych przez jedną z kluczowych osób w sprawie.

