W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli funkcjonariusze Straży Granicznej natrafili na przemyślnie ukryte substancje odurzające. Narkotyki schowano w opakowaniu po dezodorancie, co rzuca światło na kreatywne metody przemytu w takich placówkach. Incydent podkreśla znaczenie rutynowych kontroli w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Do zdarzenia doszło podczas standardowej procedury przyjmowania paczki kurierskiej, adresowanej do 36-letniego obywatela Ukrainy przebywającego w ośrodku. Uwagę strażników przykuł pojemnik po dezodorancie w sztyfcie, w którym ukryto trzy małe pakunki owinięte folią aluminiową. Badania potwierdziły, że zawierały one 1,7 grama metamfetaminy oraz 2 gramy marihuany. Ten sposób ukrycia narkotyków w codziennym przedmiocie higienicznym pokazuje, jak przemytnicy starają się omijać zabezpieczenia. Ośrodek w Lesznowoli, położony w województwie mazowieckim, jest miejscem, gdzie cudzoziemcy oczekują na decyzje administracyjne, co czyni takie incydenty szczególnie niepokojącymi.

Przebieg kontroli i działania służb

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili szczegółową inspekcję paczki w ramach rutynowych czynności. Po otwarciu podejrzanego pojemnika i znalezieniu pakunków, natychmiast poddano je testom na obecność substancji zabronionych. Szybka reakcja zapobiegła potencjalnemu wprowadzeniu narkotyków do obiegu wewnątrz ośrodka.

Rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, mjr SG Dagmara Bielec, wyjaśniła: – Podczas rutynowych czynności związanych z przyjęciem paczki uwagę funkcjonariuszy zwrócił jeden z jej elementów – pojemnik po dezodorancie w sztyfcie. Po sprawdzeniu znaleziono trzy niewielkie pakunki starannie zawinięte w folię aluminiową i umieszczone wewnątrz opakowania po dezodorancie.

Reakcje władz i kontekst zdarzenia

Straż Graniczna podkreśla, że takie odkrycia są wynikiem wzmożonej czujności i procedur bezpieczeństwa stosowanych w ośrodkach dla cudzoziemców. Incydent ten wpisuje się w szerszy problem przemytu narkotyków, gdzie codzienne przedmioty służą jako kamuflaż. Władze nie podały szczegółów dotyczących dalszych kroków wobec adresata paczki, ale sprawa prawdopodobnie trafi do prokuratury.

Eksperci ds. bezpieczeństwa wskazują, że podobne metody ukrywania substancji odurzających są coraz częstsze, co wymaga ciągłego doskonalenia systemów kontroli. Dla placówek takich jak ośrodek w Lesznowoli, gdzie przebywają osoby z różnych krajów, utrzymanie porządku jest kluczowe dla zapobiegania eskalacji problemów.

