Korea Północna przeprowadziła test rakiet balistycznych kalibru 600 mm. Wystrzelono ponad 10 pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego u wybrzeży Korei Południowej. Na miejscu pojawił się osobiście Kim Dzong Un, który przybył wraz z córką.

O testach poinformowała oficjalna północnokoreańska agencja KCNA. Z komunikatu propagandowego wynika, że w manewrach wykorzystano 12 systemów artyleryjskich.

Podano, że wystrzelone pociski trafiły w cel na wyspie oddalonej o 364,4 km na Morzu Japońskim „ze 100-procentową celnością”.

🇰🇵 Kim Jong Un, alongside his daughter Kim Ju Ae, was seen overseeing a live-fire MLRS drill in North Korea.



🚀 The rockets reportedly demonstrated strike ranges of up to 420 km and are believed capable of delivering tactical nuclear warheads. pic.twitter.com/6sVkh5xJ3H — Hinduism_and_Science (@Hinduism_sci) March 15, 2026

Korea Północna określiła te manewry mianem sprawdzianu zdolności do „masowego, niszczycielskiego uderzenia”. „Ćwiczenia te mają wywołać niepokój u wrogich sił” – powiedział Kim Dzong Un, cytowany przez KCNA. Dodał, że w przypadku ataku infrastruktura militarna przeciwnika „nie przetrwa”.

Media zwróciły uwagę, że Kim Dzong Un pojawił się na miejscu ćwiczeń w towarzystwie córki Kim Dzu Ae. Według medialnych doniesień to ona może zostać następczynią dyktatora reżimu.

Meanwhile, in North Korea, Kim Jong Un and his daughter were overseeing a live-fire MLRS drill said to demonstrate strike ranges of up to 420 km with potential tac nuke delivery. pic.twitter.com/8QqrUohrNY — Major Sammer Pal Toorr (Infantry Combat Veteran) (@samartoor3086) March 15, 2026

