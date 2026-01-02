Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że wśród osób poszkodowanych w tragicznym pożarze, do którego doszło w sylwestrową noc w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana, znajduje się obywatel Polski. Informację tę przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór, zaznaczając, że ranny Polak przebywa obecnie w szpitalu na terenie Szwajcarii.

– Mamy potwierdzenie, że obywatel RP jest hospitalizowany – poinformował Wewiór we wpisie opublikowanym na platformie X. Jak dodał, poszkodowany znajduje się pod opieką najbliższych, a jego sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez polską dyplomację.

MSZ nie ujawnia na razie szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia rannego. – Jest pod opieką rodziny. Nasza placówka w Szwajcarii pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami i jest gotowa do udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia konsularnego – przekazał rzecznik resortu.

Wcześniej przedstawiciele ministerstwa zapewniali, że polska ambasada w Bernie od początku tragedii utrzymuje ścisłą współpracę z miejscowymi służbami ratunkowymi. – „Ambasada RP w Bernie pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz ratownikami medycznymi, a także z placówkami konsularnymi innych państw” – informował Wewiór.

Tymczasem Crans-Montana pogrążona jest w żałobie po jednym z najtragiczniejszych pożarów ostatnich lat. W wyniku zdarzenia w jednym z lokalnych barów życie straciło co najmniej 47 osób, a 115 zostało rannych. Ponad 80 poszkodowanych znajduje się w stanie krytycznym i wymaga intensywnej opieki medycznej.

źródło: MSZ/WP

