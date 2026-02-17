Krzysztof Stanowski zdecydował się pozwać Romana Giertycha. – Wszystko ma swoje granice – powiedział dziennikarz i założyciel Kanału Zero.

Stanowski zamieścił wideo, w którym ujawnił, że zamierza pozwać Romana Giertycha. Odczytał nawet fragment pisma, które przygotowali jego prawnicy. Stanowski przyznaje, że Giertych zarzucał mu m.in. to, że Kanał Zero sponsorują ludzie handlujący kobietami.

Na tym jednak nie koniec. Stanowski dodał także, że nie zamierza tolerować łączenia jego osoby z Jeffreyem Epsteinem czy Władimirem Putinem, co – zdaniem właściciela Kanału Zero – miał czynić Roman Giertych. – Wszystko ma swoje granice – powiedział Stanowski. – On idzie za daleko – dodał dziennikarz mówiąc o Giertychu.

Krzysztof Stanowski pozywa Romana Giertycha.



– Zarzuty o sponsoring od handlarzy kobiet

– Łączenie z Epsteinem

– Łączenie z Putinem



Niektórym politykom wydaje się, że mogą wszystko z racji sprawowanej funkcji.

To się pan mecenas mocno zdziwi. pic.twitter.com/lf2zPYSsuv — Pan_komentator (@PanP23929) February 17, 2026

Krzysztof Stanowski pozywa Giertycha. Polityk odpowiada

Na nagranie Stanowskiego zareagował Roman Giertych, który odpowiedział dziennikarzowi za pośrednictwem serwisu „X”. – Panie Krzysztofie tak dobrze nam się współpraca układała, a tutaj nagle chce mnie Pan pozwać? Ale mnie Pan przestraszył! Ja tak nie lubię się procesować, a Pan mnie zaciąga do sądu. I o co? O zwykłe pytania dotyczące Pana reklamodawców, którzy zamieszani byli sutenerstwo – napisał.

– No cóż. Jedno dobre będzie z mojej krzywdy, że dokładnie przeanalizujemy Pana reklamodawców, ich sprawy karne oraz Pana związki z PiS. Nie wiem tylko czy już dzisiaj nie powinniśmy sprzedawać biletów na sprawę w sądzie, bo będzie duże zainteresowanie. Do zobaczenia! Wreszcie poznamy się na żywo – dodał.

@K_Stanowski Panie Krzysztofie tak dobrze nam się współpraca układała, a tutaj nagle chce mnie Pan pozwać? Ale mnie Pan przestraszył! Ja tak nie lubię się procesować, a Pan mnie zaciąga do sądu. I o co? O zwykłe pytania dotyczące Pana reklamodawców, którzy zamieszani byli… — Roman Giertych (@GiertychRoman) February 17, 2026

Przeczytaj również: