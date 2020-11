Przemoc domowa to nie tradycja – to hasło z olbrzymiego banneru, który pojawił się na krzyżu na Giewoncie. Na plakacie widnieje symbol Strajku Kobiet.

W niedzielę wieczorem na profilu Strajk Kobiet Podhale na Facebooku opublikowano zdjęcia z Giewontu. Na słynnym krzyżu stojącym na szczycie góry umieszczono banner nawiązujący do fali protestów ws. aborcji.

Olbrzymi banner na Giewoncie. Strajk Kobiet komentuje

„Giewont zdobyty! #wydupcać z przemocą! #strajkwszystkich Ogólnopolski Strajk Kobiet” – napisano we wpisie. Autorzy poinformowali, że banner strajkowy został ściągnięty od razu po zakończeniu akcji protestacyjnej.

Stary Giewont

zląkł się wielce

i przykucnął pod parkanem.

Każdy myślał, że to Kielce

a to było Zakopane. pic.twitter.com/Wmh6wopwHh — Lotna Brygada Opozycji (@lotnabrygada) November 8, 2020

Zdjęcia cieszą się wielką popularnością w sieci. Wielu internautów gratuluje pomysłowości. W komentarzach pojawiają się jednak głosy krytyczne. Część użytkowników zarzuca autorom akcji profanację krzyża.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy tego typu przypadek. W sierpniu informowaliśmy, że na krzyżu zawieszono tęczową flagę. Autorzy akcji pozostawili transparent. Flagę ściągnęły osoby postronne. – Nie chodzi o to jaka to była flaga, ale takich rzeczy w Tatrach po prostu nie wolno robić – tłumaczył mężczyzna.

Podobna sytuacja miała miejsce kilka tygodni wcześniej, w czasie kampanii prezydenckiej. Na szczycie Giewontu znaleziono wówczas plakat wyborczy Andrzeja Dudy. Również ten transparent został usunięty.

Źródło: Facebook, Twitter