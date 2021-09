Organizacja ratujkonie.pl fundacji Viva opublikowała w sieci niepokojące wideo ukazujące sytuację w drodze nad Morskie Oko. Na materiale widzimy, jak kulawy koń ciągnie wóz pełen turystów. Sprawę już zgłoszono pracownikom Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wykluczone, że zajmie się nią także prokurautra.

Jedna z turystek zarejestrowała nagranie w czwartek i przesłała do fundacji. Już następnego dnia z materiałem mogli zapoznać się internauci, a przedstawiciele fundacji zapowiedzieli działania. Na nagraniu widzimy, ja kulawy koń w zaprzęgu ciągnie wóz z turystami w stronę Morskiego Oka.

„Koń był ewidentnie chory, z bolesną kulawizną” – stwierdziła Anna Plaszczyk z fundacji ratujkonie.pl w rozmowie z „Tygodnikiem Podhalańskim”. Kobieta uważa, iż wykonywane raz na rok badania weterynaryjne nie spełniają zadania i nie dają pełnego obrazu stanu zdrowia zwierząt.

„Zawnioskowaliśmy o pilne przebadanie konia, wycofanie konia z pracy, skierowanie go na leczenie oraz o zabezpieczenie materiałów dowodowych” – napisali członkowie fundacji na swoim profilu na Facebooku.

Sprawie najprawdopodobniej przyjrzy się także prokuratura. „Powiadomimy też prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad koniem poprzez zmuszanie go do pracy w stanie choroby, co doprowadziło do bólu i cierpienia” – poinformowali członkowie fundacji Viva ratujmykonie.pl.

Źr. facebook