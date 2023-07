Robert Lewandowski wraz ze swoją żoną Anną wzięli kolejny „ślub”. Odnowieniu przysięgi małżeńskiej towarzyszyła huczna impreza. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak kapitan reprezentacji Polski śpiewa wraz ze słynnym raperem.

Robert i Anna Lewandowscy na ślubnym kobiercu stanęli 22 czerwca 2013 roku w Kościele św. Anny w podwarszawskim Serocku. Teraz, po 10 latach małżeństwa, postanowili odnowić przysięgę. W związku z uroczystością przygotowali wielką imprezę.

Ich „ślub” odbył się w słonecznej Toskanii. Do Włoch przybyło wiele zaproszonych gwiazd. Nie tylko piłkarze FC Barcelona i reprezentanci Polski, ale także liczni artyści i gwiazdy show biznesu.

Wczoraj Anna Lewandowska pochwaliła się nagraniem tańca na poprawinach, natomiast dzisiaj opublikowała filmiki, na którym śpiewa nasz kapitan. W pierwszym nagraniu widać, jak Sebastian Karpiel-Bułecka wykonuje piosenkę „Boso”, pomaga mu „Lewy”.

Zaś nieco później, na drugim nagraniu, internauci rozpoznali Jakuba Grabowskiego, czyli Qubonafide. Lewandowski zaśpiewał z nim utwór „Candy”. Internauci komentują nagranie. Opinie są… różne.

Każdy ma prawo do swojego życia, szczęścia, swoich porażek, swojego tańca – baletu czy bachaty. Życzę Lewandowskim kolejnych 10 i kilkudziesięciu lat szczęśliwego małżeństwa 🙌🏻 pic.twitter.com/uDG2bXfjnF

Zjazd, o którym niedawno pisałem, trwa nadal. Lewandowski jest na prostej drodze, by zniechęcić do siebie polskich kibiców. Dziwne, że on nie ma koło siebie kogoś poważnego, kto ogarniałby PR. https://t.co/NxWpo7YukE