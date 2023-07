Pielgrzymi, którzy chcą skorzystać z toalety w Licheniu widzą… skarbonkę. Obok niej znajduje się karteczka z napisem.

Licheń słynie z Sanktuarium Matki Bożej, które jest chętnie odwiedzane przez pielgrzymów z całej Polski. Ci ochoczo przybywają do tej miejscowości, by na miejscu pomodlić się, poprosić o łaski, ale także nabyć pamiątki czy skorzystać z innej oferty turystycznej.

Serwis Wirtualna Polska przytacza historię pielgrzymów-turystów, którzy podczas wizyty w WC znajdującym się w pobliżu sanktuarium natknęli się na… skarbonkę we wnętrzu pomieszczenia. Obok niej znajdowała się karteczka z wymownym opisem.

Chodzi rzecz jasna o opłatę za skorzystanie z toalety. Ta nie jest ustalona i zależy od korzystającego. – Ofiarę za skorzystanie z toalety prosimy wrzucić do puszki. Dziękujemy – czytamy na karteczce umieszczonej na ścianie.

Czy to oburzające? Raczej nie. W miejscach odwiedzanych przez turystów zazwyczaj są płatne, więc nie dziwi, że akurat w tym miejscu także trzeba uiścić opłatę. To, że nie została określona również jest dla turysty dość przystępne, ponieważ to on decyduje, ile zapłaci za skorzystanie z WC w tym miejscu.

Przeczytaj również: