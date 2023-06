Tomasz Lis przygotował listę najwybitniejszych Polaków w historii. publicysta podzielił się swoimi kandydatami. W zestawieniu nie zabrakło niespodzianek…

Tomasz Lis pokazał internautom listę najwybitniejszych Polaków w historii. Publicysta podzielił się swoimi typami, prosząc internautów o wskazówki.

Co ciekawe, w zestawieniu Lisa znalazło się miejsce m.in. dla Romana Polańskiego, Igi Świątek, Ireny Szewińskiej i Zbigniewa Bońka. Sądząc po komentarzach, zaskoczeniem jest także obecność Adama Michnika.

W ramach pewnej zabawy układam listę najwybitniejszych Polaków w historii. Na razie tak: 1. Kopernik.2.Maria Curie -Sklodowska. 3. Chopin. 4. Karol Wojtyła. 5. Lech Wałęsa. 6.Roman Polański. 7. Krzysztof Kieślowski. 8. Czesław Miłosz. 9. Olga Tokarczuk. 9. Ignacy Paderewski. 10.… — Tomasz Lis (@lis_tomasz) June 13, 2023

„1. Kopernik.2.Maria Curie -Sklodowska. 3. Chopin. 4. Karol Wojtyła. 5. Lech Wałęsa. 6.Roman Polański. 7. Krzysztof Kieślowski. 8. Czesław Miłosz. 9. Olga Tokarczuk. 9. Ignacy Paderewski. 10. Artur Rubinstein.11 Isaak Singer. 12. Irena Szewińska. 13. Iga Świątek. 14. Zbigniew Boniek. 15. Tamara Łempicka. 16. Krzysztof Penderecki. 17. Andrzej Wajda. 18. Ryszard Kapuściński. 19. Adam Michnik” – napisał publicysta.

Internauci natychmiast wskazywali swoje typy. Wśród nich znaleźli się m.in. Cyprian Kamil Norwid, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Irena Sendlerowa, królowie Polski, Stanisław Lem, czy Wisława Szymborska.

🔴 Prymas Tysiąclecia bł. kard. Stefan Wyszyński

🔴 św. Faustyna Kowalska

🔴 św. Jadwiga

🔴 św. Maksymilian Kolbe

🔴 Stefan Banach

🔴 Cyprian Kamil Norwid — Małgorzata Wanke-Jakubowska (@Rz_mwj) June 13, 2023

Skoro Kopernik to i Stefan Batory, Kazimierz Wielki, skoro Penderecki to i Józef Piłsudski, skoro Miłosz to i Stanisław Lem itd — Max Baranowski 🇵🇱 (@MaxBaranowski) June 13, 2023

➡️Jan Józef Baranowski – wynalazca:

-Semafora

-Gazomierza

-Reczny kasownik biletów

-Maszyna do druku i kontroli biletów

-Maszyna księgowa służąca do kontroli rachunków

-Urzadzenie do kopiowania listów

-Maszyna do głosowania



➡️Jan Czochralski

– Jest najczęściej cytowanym… — Cebulion (@Cebulioneum) June 14, 2023