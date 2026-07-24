Mariusz Błaszczak zabrał głos w sprawie zakupu myśliwców F-35 i ujawnił kulisy jednej z najważniejszych decyzji zbrojeniowych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Były minister obrony narodowej przekonuje, że kontrakt doszedł do skutku dzięki interwencji Jarosława Kaczyńskiego, mimo sprzeciwu części rządu.

W wywiadzie dla TV Republika Mariusz Błaszczak stwierdził, że przeciwko zakupowi amerykańskich myśliwców mieli być zarówno ówczesny szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, jak i premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił, ostateczną decyzję przesądzającą o zawarciu kontraktu podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Trzeba było rafy przełamywać, nie tylko krusząc beton w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale także w naszym rządzie – powiedział były szef MON.

Zaczyna się!

Mariusz Błaszczak publicznie oskarża Mateusza Morawieckiego o to, że sabotował zakup F-35 od USA. pic.twitter.com/7GjFbJJhX5 — Jacek Gądek (@JacekGadek) July 24, 2026

Mariusz Błaszczak wywołał reakcję Michała Dworczyka

Na słowa byłego ministra szybko odpowiedział Michał Dworczyk. We wpisie opublikowanym w serwisie X określił wypowiedzi Mariusza Błaszczaka jako „dyrdymały”, nie zgadzając się z przedstawioną przez niego wersją wydarzeń.

Mariusz @mblaszczak, naprawdę chcesz otworzyć dyskusję na ten temat?

Przecież takim wygadywaniem dyrdymałów sam się ośmieszasz i dezawuujesz politykę @pisorgpl https://t.co/CjttSOJOWh — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) July 24, 2026

Po wybuchu wojny w Ukrainie ocena programu F-35 zaczęła się jednak zmieniać. Na zakup tych samych myśliwców zdecydowały się m.in. Finlandia, Czechy, Rumunia i Niemcy, a sam kontrakt jest dziś znacznie częściej przedstawiany jako jeden z najważniejszych projektów modernizacji polskich Sił Zbrojnych.

Wypowiedź Mariusza Błaszczaka pojawia się w czasie narastającego konfliktu wewnątrz środowiska dawnej Zjednoczonej Prawicy. Spór o kulisy zakupu F-35 jest kolejnym przykładem ujawniania różnic, które – jak wynika z relacji polityków – istniały już w czasie sprawowania władzy przez PiS.

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