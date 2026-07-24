Mateusz Morawiecki odpowiedział na oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego o wyrzuceniu jego stronników z PiS. Były premier poinformował, że jego stowarzyszenie tworzy 40 posłów, senator i trzech eurodeputowanych.

„Spory na tej prawicy dla mnie i dla nas są sporami w rodzinie. A tak naprawdę ostrze naszego ataku kierujemy w stronę tego bardzo, bardzo niedobrego rządu koalicji rządzącej, w stronę rządu Donalda Tuska, który dewastuje nasz dom” – mówił na piątkowej konferencji Mateusz Morawiecki. Wcześniej Jarosław Kaczyński ogłosił decyzję o wykluczeniu z partii kilkudziesięciu posłów związanych z frakcją Morawieckiego.

„Zależało nam na tym, żeby w ramach tego, co wcześniej zostało ustalone w kwietniu tego roku, czyli w oparciu o tą strategię, która umownie się nazywa strategią dwóch płuc, żeby rzeczywiście w ten sposób realizować nasz sposób, model dotarcia do bardzo różnorodnych grup wyborców” – dodał Morawiecki.

Były premier zwrócił uwagę, że w obecnej sytuacji polska prawica nie ma już hegemona, tylko kilka nurtów. „Jestem przekonany, że to nasza strategia, ta, którą zaproponowaliśmy kilka miesięcy temu, jest strategią zwycięską. Strategią, która pomoże, pozwoli pokonać ten bardzo zły rząd Donalda Tuska” – zapewniał.

Morawiecki za rozłam obwinił „intrygantów”. Nie podał jednak nazwisk. „Proponowaliśmy jedność. Proponowaliśmy, mówiliśmy: przestańcie nas wypychać” – mówił. Doprecyzował, że ma tu na myśli „całkiem niewielką grupę intrygantów”, która jest „dość sprawna w takich gierkach partyjnych, w takim partyjnym (…) kombinowaniu i tutaj do tego właśnie doprowadzili”.

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Źr. Interia