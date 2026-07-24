W piątek w południe Jarosław Kaczyński ogłosił, że grupa ponad 30 posłów opuści szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o zwolenników Mateusza Morawieckiego, który powołał własne stowarzyszenie Rozwój Plus.

„Około trzydziestu kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa” – ogłosił Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w siedzibie PiS. Chodzi o polityków, którzy odmówili opuszczenia stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną”. Chodzi konkretnie o stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

„Fakt jest oczywisty. Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania” – mówił Kaczyński.

„Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu, planu podziału partii” – dodał Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że działania stowarzyszenia, mogły być realizowane również w ramach partii. Dodał, że taką ofertę odrzucono. „Przede wszystkim to jest sprawa tej decyzji. (…) A różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmieniają” – powiedział Kaczyński.

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Źr. Polsat News