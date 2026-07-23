Sąd Okręgowy w Warszawie nie wyraził zgody na zmianę nazwy Konfederacji Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna chciało dodać do swojej nazwy imię i nazwisko lidera, jednak wniosek został oddalony.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, partia złożyła wniosek w czerwcu, proponując zmianę nazwy z „Konfederacja Korony Polskiej” na „Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna”. Sąd oddalił wniosek 22 czerwca. Zarówno sąd, jak i przedstawiciele ugrupowania nie ujawnili powodów tej decyzji.

Zmiana miała mieć przede wszystkim znaczenie wyborcze. Z wypowiedzi Grzegorza Brauna wynikało, że umieszczenie jego nazwiska w nazwie partii mogłoby zwiększyć poparcie o około 0,5 punktu procentowego. W rozmowie z „Najwyższym Czasem” polityk podkreślał, że nawet tak niewielki wzrost może mieć znaczenie przy tworzeniu przyszłej większości parlamentarnej.

Braun argumentował również, że część wyborców myli jego ugrupowanie z Konfederacją Wolność i Niepodległość, której liderami są Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Dodanie nazwiska miało ułatwić rozpoznawalność partii.

Grzegorz Braun był jednym z założycieli Konfederacji Wolność i Niepodległość i przez lata startował z jej list do Sejmu oraz Parlamentu Europejskiego. Z ugrupowania został usunięty w 2025 roku po decyzji o samodzielnym starcie w wyborach prezydenckich, mimo że kandydatem Konfederacji został Sławomir Mentzen.

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