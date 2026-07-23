Sławomir Mentzen ostro zaatakował Marka Suskiego po jego wypowiedzi w programie Wirtualnej Polski. Lider Konfederacji odpowiedział na sugestie polityka PiS dotyczące jego działalności gospodarczej i zarzucił partii Jarosława Kaczyńskiego pogardę wobec przedsiębiorców.

Do wymiany zdań doszło po czwartkowym wydaniu programu „Tłit” Wirtualnej Polski. Marek Suski, komentując krytykę PiS ze strony Mentzena, stwierdził, że pierwsze interesy lidera Konfederacji miały dotyczyć handlu bronią, a taki biznes – jak mówił – „odbywał się pod parasolem WSI”. Zasugerował również, że Mentzen może mieć związki z ludźmi powiązanymi z dawnymi Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.

Na odpowiedź lidera Konfederacji nie trzeba było długo czekać. We wpisie opublikowanym w serwisie X zwrócił się do Suskiego słowami: „Suski, gnomie”. Wyjaśnił, że prowadził niewielki sklep myśliwski, a zdobycie koncesji było – jak napisał – „biurokratyczną mordęgą”, która utwierdziła go w przekonaniu, jak bardzo państwo utrudnia działalność przedsiębiorcom.

Mentzen zarzucił politykowi PiS, że prezentuje „najgorsze możliwe pisowskie podejście do przedsiębiorców”. Jego zdaniem w takim sposobie myślenia każdy, kto odniósł sukces finansowy, automatycznie staje się podejrzany o powiązania z układami lub służbami.

Na zakończenie wpisu lider Konfederacji podkreślił, że swoje pieniądze zarabiał uczciwie, a nie dzięki kontaktom z politykami czy urzędnikami. Dodał również, że nie może się doczekać momentu, w którym – jak napisał – politycy PiS „znikną z polityki i pozwolą ludziom w Polsce normalnie się rozwijać”.

Suski, gnomie. Mówisz, że mam przyjaciół w WSI, bo miałem kiedyś mały sklep myśliwski?



Zdobycie koncesji na ten sklep to była biurokratyczna mordęga. Pół roku załatwiania jakichś zbędnych papierków. To wtedy upewniłem się, jakie chore, biurokratyczne państwo nam zbudowaliście,… — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) July 23, 2026

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