Planowana przez Brukselę umowa Mercosur zostanie zablokowana? W środę odbyła się konferencja prasowa po spotkaniu z ministrem obrony Łotwy, podczas której niespodziewanie poruszony został temat Mercosur. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Ludowcom udało się zatrzymać proces ratyfikacji.

– To jest dla mnie wielki moment, to jest wielkie zwycięstwo PSL-u, wielkie zwycięstwo Polski. Bardzo się cieszę, że zablokowaliśmy Mercosur. Proces ratyfikacji umowy z krajami Mercosur zostaje zatrzymany decyzją Parlamentu Europejskiego na wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosniak-Kamysz ogłasza zablokowanie Mercosur

Wicepremier podziękowała dwóm eurodeputowanym PSL, Adamowi Jarubasowi i Krzysztofowi Hetmanowi. – Wygraliśmy to, co inni tylko potrafili krzyczeć, w nienawistny sposób często wyrażać swoje opinie, jak parlamentarzyści opozycji w Polsce – podkreślił.

– Nasz wniosek wygrał, wniosek konkurentów politycznych, którzy tak często krzyczą, ale są nieefektywni, przegrał 200 głosami, to też na to chcę zwrócić uwagę. Wniosek PiS-u i Konfederacji mówiący o podobnym działaniu, co wniosek PSL-u, przegrał 200 głosami, nasz wygrał – dodał.

