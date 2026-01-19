Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski potwierdza, że największym poparciem nadal cieszy się Koalicja Obywatelska. Druga lokata przypadła Prawu i Sprawiedliwości. Dobry wynik notuje partia Grzegorza Brauna, choć poparcie formacji nieco spadło.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na największą partię obozu rządzącego zagłosowałoby 31,8 proc., co oznacza wzrost o 5,9 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Partia pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego notuje spadek o 4,7 pkt proc. i obecnie może liczyć na głosy 26,2 proc. ankietowanych.

Podium zajmuje Konfederacja, która umacnia swoją pozycję notują wzrost poparcia o 2,8 pkt. proc. Obecnie sondaż wskazuje, że formacja może liczyć na 14 proc. głosów.

Wciąż niezły wynik notuje Konfederacja Korony Polskiej, na którą chęć głosowania zadeklarowało 7,1 proc. badanych. To mniej o 2,6 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Swoją reprezentację w Sejmie uzyskałaby jeszcze Lewica z poparciem na poziomie 5,9 proc. (spadek o 2,7 pkt. proc. ).

Partie takie jak PSL (4,8 proc.), Polska 2050 (2,3 proc.) czy Partia Razem (2,7 proc.) nie przekroczyłyby progu 5 proc. i nie weszłyby do Sejmu.

Źr. RMF FM