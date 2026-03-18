W wieku 31 lat zmarł Michał Wołos. To były piłkarz m.in. Motoru Lublin oraz Chełmianki Chełm.

Informację o śmierci Wołosa jako pierwsza podała Chełmianka Chełm, czyli klub z województwa lubelskiego, w którym piłkarz występował przez wiele sezonów. Pełnił tam również funkcję kapitana drużyny.

– Michał reprezentował barwy klubu w sezonach: 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 (runda jesienna), 2020/2021 oraz 2021/2022. Zawsze ambitny, waleczny i zaangażowany. Dobry duch szatni, który potrafił poderwać drużynę w tych najtrudniejszych momentach. Trudno w to uwierzyć. Spoczywaj w pokoju – napisano w klubowych mediach.

Zaraz po tym informację o śmierci Wołosa podały także jego inne byłe kluby. W tym m.in. Lublinianka Lublin czy MKS Marcovia Marki. Zawodnik pożegnał także Motor Lublin, które barwy obrońca również reprezentował. – Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Michała Wołosa – byłego piłkarza Motoru Lublin, który reprezentował nasz klub w sezonie 2018/2019. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy szczere wyrazy współczucia – napisał Motor Lublin.

Przyczyna śmierci Wołosa pozostaje nieznana.

