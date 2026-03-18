Wielki poligon powstanie już niebawem tuż przy granicy z Polską. Rząd Litwy zatwierdził projekt ustawy w tej sprawie, a teraz zajmie się nim parlament. Resort obrony wnioskuje, aby sprawą zajęto się w trybie pilnym.

Zaplanowany przez władze litewskie poligon ma powstać w Kopciowie w pobliżu Przesmyku Suwalskiego. W zamierzeniu twórców posłuży on nie tylko do ćwiczeń wojskowych, ale odegra też istotną rolę w celu wzmocnienia zdolności obronnych wschodniej flanki NATO.

„Zagrożenie ze strony Rosji dla Europy i konieczność zapewnienia gotowości litewskich sił zbrojnych zmuszają nas do podjęcia zasadniczych działań w celu wzmocnienia zdolności obronnych kraju” – powiedział litewski minister obrony Robertas Kaunas.

Poligon ma być tak duży, aby jednocześnie mogło w manewrach uczestniczyć nawet do 4 tys. żołnierzy. Liczebnie odpowiada to wielkości brygady. Przewidziano, że zajmie on powierzchnię 14,4 tys. hektarów.

Jak informuje RMF FM, większe manewry przewiduje się do pięciu razy do roku i trwałyby do 10 dni. Ćwiczenia o mniejszej skali odbywałyby się regularnie.

Litewskie władze zakładają, że odbywać będą się tam też wspólne ćwiczenia z żołnierzami z Polski.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM