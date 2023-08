Minister zdrowia Adam Niedzielski podał się do dymisji – poinformował premier Mateusz Morawiecki. To pokłosie ostatniej burzy, jaka wybuchła po tym, jak Niedzielski opublikował dane lekarza oraz informację o lekach, jakie sobie wypisał. Szef polskiego rządu przedstawił również następczynię dotychczasowego szefa resortu zdrowia.

Po tym, jak minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował imię i nazwisko pewnego lekarza oraz podał grupę leków, jaką medyk sobie przypisał, wybuchła burza. Na Niedzielskiego spadła lawina krytyki. Premier Morawiecki ogłosił w końcu, że minister Niedzielski podał się do dymisji.

Premier poinformował jednocześnie, kim będzie nowy minister zdrowia. „Pani poseł, wkrótce pani minister Katarzyna Sójka jest dobrze do tej roli przygotowana. To lekarka, internistka z kilkunastoletnim doświadczeniem w wykonaniu zawodu” – mówił premier. „Jej doświadczenie, jej empatia, jej podejście do tych tematów pozwoli kontynuować wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko to, co jest najlepsze” – dodał.

„Pani doktor Katarzyna Sójka zna specyfikę funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, ponieważ pracowała w komisji zdrowia Sejmu. Jeszcze dzisiaj wystąpię do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w Radzie Ministrów i mam nadzieję, że wkrótce będą one mogły być sfinalizowane” – mówił Morawiecki.

Szef rządu nie ukrywał, że minister zdrowia stracił posadę z powodu fali krytyki po jego wpisie. „Kampania wyborcza to szczególny czas. To taki okres, w którym musimy być szczególnie wrażliwi na jakikolwiek błąd, na jedno słowo za dużo, nawet w momencie, kiedy obnaża się kłamstwa i manipulacje strony przeciwnej” – mówił.

„Media i strona przeciwna dokonały absolutnej manipulacji, kłamstwa i to kłamstwo zostało udowodnione, obnażone” – mówił Morawiecki. „Jednak w trakcie tego obnażania kłamstwa doszło jednocześnie też do pewnego błędu i właśnie dlatego, aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc na dobru pacjenta” – dodał.

