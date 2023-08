Krzysztof Stanowski w ostrych słowach wypowiedział się na temat Tomasza Hajty. Wcześniej były piłkarz udzielił z kolei wypowiedzi, która została odebrana jako atak na dziennikarza.

Hajto udzielił wywiadu kanałowi „Antyfakty”. Podczas swojej wypowiedzi odniósł się do Kanału Sportowego. Jak stwierdził jedna osoba w tym środowisku mu nie pasuje.

– Jedna z osób mi tam nie pasuje. Bez żadnych zasad, dla mnie pełny frajer. Dużo klepie tym jęzorem, na pewno ma 100 proc. więcej wrogów w Polsce niż ja. Nie lubię ludzi, którzy swój biznes kreują na tym, żeby je**ć innych. On jest typem gościa, który niszczy i hejtuje ludzi – powiedział.

Hajto dał również do zrozumienia, że mógłby się podjąć… pojedynku z tą osobą. – Przyjdzie czas rozliczeń. On czuje się mocny, ja przy tej kondycji też czuję się mocny, więc spokojnie, mam jednego faworyta. Rozerwałbym go na strzępy, i to nie tylko ja, bo rozmawiam z wieloma piłkarzami, siatkarzami, piłkarzami ręcznymi, naprawdę, pełny frajer bez żadnych zasad. Przyjdzie czas, rozliczę te rachunki oficjalnie, bo jest on mega nieelegancki i bez żadnych zasad. Pełna rura – oświadczył.

Stanowski bezlitosny dla Hajty

Do słów Hajty odniósł się Krzysztof Stanowski w programie „Hejt Park”. Dziennikarz nie zostawił suchej nitki na byłym reprezentancie Polski i dał do zrozumienia, że nie zamierza się z nim pojedynkować. Nazwał również Hajtę „golasem”.

– Wiadomość dla Tomasza Hajty jest taka, że ja nie potrzebuję pieniędzy, więc nie będę się z nim bił, chyba że mnie napadnie, to wtedy może mnie pobić, jego sprawa. Natomiast nie jestem tak zdesperowany finansowo jak on, żebym zakładał krótkie majtki i wychodził do ringu. Tyle, jeśli chodzi o tego golasa – powiedział.

